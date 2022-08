Frauenfußball : Annika Michel ist Nationalspielerin bei der Truppe

Flügelspielerin Annika Michel vom SV Budberg wurde mit der Bundeswehr-Auswahl bei der Militär-WM in den USA Fünfte. Foto: Armed Forces Sports/Flickr

Rheinberg Die Flügelspielerin vom Niederrheinligisten SV Budberg lief für die Bundeswehr-Nationalmannschaft bei der Militär-Fußball-WM der Frauen in den USA auf. Die 24-jährige Kamp-Lintforterin ist bei der Luftwaffe in Kalkar stationiert. Sie wartet noch auf ihr erstes Länderspieltor.

Der Jetlag war intensiv, als Annika Michel Ende Juli nach knapp zwölf Stunden Flug völlig erschöpft in Amsterdam gelandet ist. Hinter der 24-Jährigen liegen zwei ereignisreiche Wochen, die sie so schnell nicht vergessen wird. Mit der Bundeswehr-Fußball-Nationalmannschaft der Frauen erreichte die Niederrheinliga-Spielerin des SV Budberg bei der Militär-Weltmeisterschaft in der US-amerikanischen Kleinstadt Spokane den fünften Platz. Schon zu Beginn ihrer Bundeswehrlaufbahn 2019 durfte Michel erstmals das Trikot mit dem schwarzen Adler auf der Brust überstreifen – damals feierte sie prompt ihre internationale Turnierpremiere bei den Military World Games in China.

Auch wenn für großartiges Sightseeing im US-Bundesstaat Washington kaum Zeit blieb, hat Michel ihre erste Amerika-Reise in vollen Zügen genossen. „Nach der Gruppenphase konnten wir uns zumindest die Stadt anschauen und das Leben in den USA ein bisschen kennenlernen“, sagt die Bundeswehr-Nationalspielerin, die Anfang 2019 ihre Grundausbildung am Standort Germersheim in Rheinland-Pfalz anfing. Die Sporttests hatte Michel zuvor mit Bravour bestanden und schnitt in ihrer Einheit am besten ab. Nach einem Einplanungsgespräch folgte die schnelle Einladung zum Sichtungstraining an der Sportschule Warendorf unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Kerstin Stegemann. Die 191-fache Nationalspielerin ist hinter Birgit Prinz die Fußballerin mit den zweitmeisten Einsätzen in der DFB-Auswahl und neben ihrem Amt als Leiterin der Sportfördergruppe auch als Trainerin der Bundeswehr-Nationalmannschaft tätig.

Info Von der Landesliga bis zur 1. Bundesliga Hintergrund In der Bundeswehr--Nationalmannschaft der Frauen spielen die besten Fußballspielerinnen der deutschen Streitkräfte. Der Kader setzt sich aus Spielerinnen von der Landesliga bis zur 1. Bundesliga zusammen. Die Truppe dient als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr und der Nachwuchsgewinnung bei gleichzeitigem Einsatz zu karitativen Zwecken. Organisiert werden die internationalen Militärwettkämpfe im Rahmen des Conseil International du Sport Militaire (kurz CISM). „Man lernt viele Spielerinnen aus anderen Nationen kennen. Das Niveau kann man mit der Regionalliga vergleichen“, sagt Annika Michel.

Annika Michel konnte sofort überzeugen und stand wenig später im traditionellen „Game of Remembrance“ gegen England (zur Friedensappellierung) zum ersten Mal für ihr Heimatland auf dem Platz. „Es ist schon ein mega cooles Gefühl, wenn man die Hymne singt. Das spornt einen noch mal ganz anders an.“ Bei ihrer zweiten Militär-WM kam die Flügelspielerin des SV Budberg wieder mit vielen anderen Nationen in Kontakt, insgesamt zehn Länder kämpften um den Titel.

Nach der Ankunft und dem ersten Training am Sonntagabend (10. Juli) stand einen Tag später direkt das erste Gruppenspiel gegen Belgien auf dem Programm (5:0). Auch die zweite Partie gegen Irland konnten die Deutschen mit 3:0 gewinnen. Vor einer ordentlichen Kulisse mit circa 1000 Zuschauern mussten sich die Frauen danach dem Gastgeberteam aus den USA knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nach der Niederlage gegen Kamerun sicherte sich die Nationalelf dank eines 1:0-Erfolgs über Mali den fünften Platz. Weltmeister wurden am Ende die favorisierten Französinnen. „Wir haben uns schon mehr erhofft und hätten gerne um den dritten Platz gespielt“, hadert Michel, die weiter auf ihr erstes Länderspieltor wartet. „Beim nächsten Turnier will ich es schaffen, auch wenn ich der Mannschaft dann einen ausgeben muss.“

Aktuell ist Annika Michel als Stabsgefreiter bei der Luftwaffe in Kalkar stationiert, wo sie im vergangenen Jahr zudem eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolvierte. Kürzlich hat sich die 24-Jährige um die Feldwebellaufbahn beworben. „Ich möchte auf jeden Fall bei der Bundeswehr bleiben“, sagt Michel. Die Heimatnähe sei ihr wichtig, eine Beschäftigung in weiterer Entfernung möchte die Soldatin allerdings nicht komplett ausschießen. „Wenn sich die Chance ergibt, warum nicht.“

Dennoch fühlt sie sich am Niederrhein wohl. Aufgewachsen in Borth wohnt Michel mittlerweile mit zwei Freundinnen in einer WG in Kamp-Lintfort. Nicht nur beim Bund spielt der Fußball für Annika Michel eine große Rolle. Als Dauerkarten-Besitzerin fährt sie regelmäßig ins Stadion und unterstützt ihren Lieblingsverein, den FC Schalke 04, bei diversen Heim- und Auswärtsspielen.

Ihre Karriere begann im Kindesalter beim TuS Borth, 2016 zog es sie dann zum SV Budberg. Nach einigen Spielzeiten in der Landesliga-Mannschaft schaffte Michel in der vergangenen Saison den Sprung in die Regionalliga. Auch zur kommenden Serie wird sie zur ersten Mannschaft gehören, die fortan in der Niederrheinliga um Punkte kämpfen wird. „Durch die Ausbildung konnte ich leider nicht viel mittrainieren. Aber ich halte mich in der Kaserne fit und spiele einmal die Woche mit meinen Kameraden Fußball.“