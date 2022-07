Fußball-Testspiel : 2:5 gegen Dingden – in Budberg läuft einiges schief

Rheinberg Beim Fußball-Bezirksligisten liegt einiges im Argen – und das nicht nur auf dem Spielfeld. SVB-Trainer Tim Wilke kritisierte bei seiner Mannschaft die „mangelhafte Trainingsbeteiligung und Einstellung zum Amateursport“.

Tim Wilke nahm nach der 2:5 (0:2)-Heimpleite im Testspiel gegen Blau-Weiß Dingden kein Blatt vor den Mund. Es war aber nicht allein die Schlappe, über die sich der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Budberg ärgerte. „Wir waren in der Partie chancenlos. Wir haben die Quittung für die letzten Wochen bekommen.“ Er kritisierte bei seiner Mannschaft die „mangelhafte Trainingsbeteiligung und Einstellung zum Amateursport“. So könne es nicht weitergehen. Hinzu kommt das Verletzungspech. Sechs Spieler fallen länger aus – darunter Kapitän Tim Beerenberg und Marc Anders, der Stammtorhüter der vergangenen Saison. Der Schlussmann muss womöglich am Fuß operiert werden.

Gegen das Team aus Dingden, das in der Landesliga spielt, hatte die Wilke-Elf nicht viel zu bestellen. Die Treffer für die Hausherren durch Moritz Paul per Kopf nach einer Ecke zum 1:4 (74.) und Emir Demiri per Freistoß (88.) stimmten den Coach nicht milde. Er appellierte an seine Mannschaft, sich fortan anders zu präsentieren. Am nächsten Samstag, 17 Uhr, steht zu Hause das letzte Testspiel gegen den Landesligisten SV Hönnepel/Niedermörmter an. Am 14. August beginnt für den SVB in Kevelaer die neue Bezirksliga-Saison.