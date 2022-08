Fußball-Kreisliga A : SV Walbeck: Klassenerhalt hat oberste Priorität

Geldern Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga muss sich das Team erst einmal zurechtfinden. Der Verein setzt auch in der kommenden Saison weiter auf den Nachwuchs.

Überraschend ist der Abstieg des SV Walbeck in die Fußball-Kreisliga A nicht gekommen. Schon in den vergangenen zwei Corona-Spielzeiten zeichnete sich ab, dass die Spielstärke der Walbecker für die Bezirksliga nicht mehr ausreicht und nur die Nichtwertung dieser Spielzeiten den Verbleib in der Liga sicherte.