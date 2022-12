Fußball-Oberliga Klaus Keisers in Sonsbeck ohne Abschlussglück

Sonsbeck · Der Offensivspieler des SVS haderte in der letzten Partie in diesem Jahr mit Alu-Pech. So verabschiedete sich der Aufsteiger mit einer Nullnummer gegen den SC St. Tönis in die Winterpause. Das Team von Heinrich Losing geht als starker Tabellenneunter in die zweite Saisonhälfte.

17.12.2022, 18:27 Uhr

Sonsbecks Klaus Keisers traf in der Partie gegen den SC St. Tönis zweimal das Quergebälk. Foto: Jakob Klos

Von Andre Egink