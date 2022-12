Handball-Landesliga TV Schwafheim hat gute Lösungen parat

In der Defensive dirigierte Abwehrchef Stefan von Zabiensky äußerst umsichtig seine Mitspieler, im Angriff zog Regisseur Michael Casper geschickt die Fäden. Er war nicht nur stets torgefährlich, sondern setzte seinen Kreisläufer Markus Bryja immer wieder glänzend in Szene. Auffälligster Akteur jedoch war einmal mehr Luca Böckel, der halblinke Rückraumspieler der Hausherren. Der Liga-Primus bekam ihn zu keinem Zeitpunkt in den Griff, erzielte er doch immerhin ein Dutzend Treffer. Zwar führte der SVN zwei Minuten vor dem Abpfiff noch mit 34:32, konnte diesen Vorsprung jedoch nicht über die Zeit retten. „Ohne Wenn und Aber bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden“, so Casper. Tore: Böckel (12), Bryja (7), Bartnik, M. Casper (je 4), Körschen (3/3), Toschki (2), Heinz und S. von Zabiensky.