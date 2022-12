Torwart aus Alpen Justin Heekeren auf dem Sprung zur Schalker Nummer eins

Auch er erinnert sich an den Zeitungsausschnitt aus Heekerens Kindertagen, in dem der achtjährige Justin davon träumte, einmal für Schalke 04 spielen zu dürfen und der nach dem Wechsel in den sozialen Medien die Runde machte. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Artikel noch so präsent ist. Er wurde von meiner Mutter an den Kühlschrank gehängt. Mittlerweile hängt bei meinen Eltern ein Schalke-Trikot von mir, da meine gesamte Familie aus Schalke-Fans besteht “, sagte Heekeren dazu in einem Kicker-Interview Mitte November. Dort sprach der 1,96-Meter-Hüne auch über seine erstmalige Kadernominierung: „Wenn man selbst Schalke-Fan ist und weiß, dass sein Name von den Rängen gerufen wird, ist das was ganz Besonderes. Ich hatte die ganze Zeit ein Schmunzeln im Gesicht.“