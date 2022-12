1. Tennis-Verbandsliga Budbergs Herren holen im Marathon-Match einen Punkt

Die Gäste, die unbedingt aufsteigen wollen, traten mit starker Besetzung, unter anderem mit zwei Belgiern, an. Im Spitzeneinzel setzte sich Simon Pfau gegen Matias Lofink im Match-Tiebreak durch (6:3, 2:6, 10:8). Auch Sven André musste sich mächtig strecken, bis der Sieg über Holger Zühlsdorff eingetütet war (3:6, 6:4, 10:5). Jermone Lehmann, der mit einer Leistenblessur am Netz stand, unterlag Karsten Wuyts (3:6, 2:6) wie auch Lesic in zwei Sätzen Stijn Meulemanns (4:6, 3:6). Das erste Doppel ging recht deutlich an die Gäste. Pfau/Lehmann verloren gegen Lofink/Meulemanns 3:6, 4:6. Da Budberg auch das dritte Spiel, das im Match-Tiebreak entschieden wurde, gewann, gab’s in dieser Verbandsliga-Begegnung keinen Sieger. Lesic/André waren mit 2:6, 6:2, 20:2 erfolgreich.