Fußball-Kreisliga B Borth stellt sich auf ein „heißes Spiel“ in Büderich ein

Der Stachel saß tief, als Borth nach dreijähriger A-Liga-Zugehörigkeit den Gang in die B-Liga antreten musste. Doch Trainer Patrick Heydrich hat den Reset-Knopf schnell gedrückt. Der Absteiger holte sich in der Vorbereitung das verlorengegangene Selbstvertrauen zurück und ließ sich auch von der bisher einzigen Niederlage zum Saisonauftakt in Kamp nicht umwerfen. Die Borther stellen mit sieben Gegentoren die beste Abwehr und mischen voll im Meister-Rennen mit. Während sich Büderich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren möchte (wir berichteten), denken die Borther gerne an den Heimsieg und den Beginn der Serie vom 14. August zurück. „Büderich ist unser stärkster Konkurrent. Wir freuen uns auf ein heißes Spiel“, sagt Heydrich. Um bestens vorbereitet zu sein, lässt der Coach seine Mannschaft schon seit vielen Wochen auf Asche trainieren. Abgesehen von Abwehrmann Mike Imhof, der kürzlich nach drei Monaten Zwangspause auf den Platz zurückkehrte, blieb der TuS in dieser Saison vom großen Verletzungspech verschont. Ein weiterer Pluspunkt: Der Kader hat sich im Vergleich zur Vorsaison nur geringfügig verändert. Dennoch ist der direkte Wiederaufstieg nicht das übergeordnete Ziel. „Die Konstanz ist unser großer Vorteil. Wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen“, so Heydrich.