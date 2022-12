Als Günther Werschy am Fürstenberg Trainer war Anekdotenreiches Wiedersehen von Xantens Oberliga-Fußballern

Und dem Ruf der beiden, zum Weihnachtsmarkt unweit des Doms zu kommen, folgten etliche Spieler, die den TuS Xanten auf dem Platz weit über die Grenzen des Niederrheins bekannt gemacht haben. Und natürlich durfte auch der Trainer nicht fehlen. Günther Werschy, mittlerweile 87 Jahre alt und geistig voll fit, weiß immer noch ganz genau, was seine Jungs vor rund 40 Jahren auf und neben dem Spielfeld so getrieben haben. Und so ganz hat der Senior noch nicht Abstand genommen. „Ich betreibe Sofa-Fußball“, sagte Werschy, der in einer altersgerechten Wohnung in Kalkar lebt. Spiele des TuS Xanten, bei dem er zehn Jahre lang als Trainer arbeitete, besucht Werschy schon lange nicht mehr. Als er vor Jahren mal im Fürstenberg-Stadion war, wurde er natürlich erkannt. Ein Zuschauer habe ihn gefragt, was er denn aktuell zum TuS sagen würden. „Da habe geantwortet: Nix.“