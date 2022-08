Tennis-Niederrheinliga : Budberg kann mit Rang zwei leben

Julian Desousa wird auch in der nächsten Sommer-Saison für den SV Budberg um Niederrheinliga-Punkte spielen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die letzte Saison-Begegnung gegen den Gladbacher HTC II wurde mit 6:3 gewonnen. Der Sieg war ohne Wert, die Meisterschaft wurde verpasst. Bei der Kaderplanung für die nächste Sommer-Saison wird der SVB womöglich einen neuen Weg einschlagen.

Es hat nicht sollen sein für die Tennis-Herren des SV Budberg in der am Wochenende zu Ende gegangenen Niederrheinliga-Spielzeit. Das Team um Mario Lesic gewann zwar die letzte Saison-Partie gegen den Gladbacher HTC II mit 6:3, musste sich aber in der Abschlusstabelle mit Rang zwei hinter dem punktgleichen TC Bredeney II zufriedengeben. Die knapp verpasste Meisterschaft sei kein Beinbruch, betonte Kapitän Mario Lesic: „Es ist sehr schade, aber wir können mit dem zweiten Platz leben.“