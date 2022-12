Letzter Spieltag in diesem Jahr in der Fußball-Kreisliga A Borussia Veen ist Favorit im Alpener Derby

Viktoria Alpen hat sich am finalen Spieltag dieses Jahres in der Fußball-Kreisliga A viel vorgenommen. Vor der Winterpause trifft das Team von Marcel Blaschkowitz am Sonntag um 15.15 Uhr im Derby auswärts auf Borussia Veen. Und die Viktoria will unbedingt das Ergebnis aus dem Hinspiel vergessen machen. Mit 5:1 hatten sich die „Krähen“ im August durchgesetzt. Veen strebt als Tabellenzweiter einen weiteren Heimsieg an, um vielleicht an Spitzenreiter TuS Asterlagen vorbeizuziehen. Der Aufstiegsfavorit benötigt seinerseits einen „Dreier“ beim SV Budberg II (Sonntag, 15 Uhr), um sicher auf Rang eins zu überwintern.