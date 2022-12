5:1-Heimsieg in der Fußball-Oberliga Sonsbeck erwischt gegen Nettetal einen Sahnetag

Nach einem taktischen Abtasten gingen die Gastgeber durch ein Traumtor von Maas in Führung (17.). Sonsbecks Nummer 11 hämmerte den Ball aus rund zwanzig Metern sehenswert in den linken Giebel. Als sich die Gäste noch schüttelten, legten die Rot-Weißen direkt nach. Der quirlige und leichtfüßige Massold ließ nach schönem Steilpass von Maas zwei Nettetaler stehen und traf mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:0 (19.). Aber die Union-Kicker gaben sich natürlich noch nicht auf. In der 24. Minute setzte Morten Heffungs einen Schuss an die Latte.