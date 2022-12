Fußball-Oberliga Torhüter Jonas Holzum ist beim SV Sonsbeck kein Bankdrücker

Beim 1:1 in Baumberg hütete Jonas Holzum zum ersten Mal in einem Oberliga-Spiel das Tor des SV Sonsbeck. Der 20-Jährige steht seit seinem Wechsel vom 1. FC Kleve im Sommer im Schatten von Kapitän und Stammkeeper Tim Weichelt. Am Sonntag im letzten Hinrunden-Duell ab 14.15 Uhr daheim gegen Union Nettetal kehrt Holzum zurück auf die Ersatzbank. Am Samstag darauf im letzten Heimspiel in 2022 gegen den SC St. Tönis darf der angehende Bankkaufmann wieder von Beginn an auflaufen.