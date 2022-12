Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg geht erneut leer aus

Nach einem ansehnlichen Start ließ der TuS 08 nach, der Gast übernahm die Initiative und gab fortan den Ton an. Gerade im zweiten Viertel zeigten die Düsseldorfer ihre ganze Klasse, gewannen den Abschnitt mit 28:19 und legten so den Grundstein für den Auswärtssieg. Schrader: „Nach der Pause haben wir Moral bewiesen, uns in der Defensive gesteigert und das dritte Viertel ausgeglichen gestalten können.“ Im Schlussdurchgang ging dem ersatzgeschwächten Neuling aber die Puste aus, während der Gegner seinen Stiefel weiter runterspielte. In dieser Phase ließ der Favorit den Gastgebern die Ligaerfahrung spüren.