Sonsbeckerin bei der Europameisterschaft Rahel Brömmel und ihr härtester Crosslauf

In Turin im Nordwesten Italiens musste nicht nur Rahel Brömmel, sondern die gesamte deutsche Mannschaft feststellen, dass die Konkurrenz bei dieser internationalen Meisterschaft einfach zu stark war. Deshalb reichte es am Ende auch nicht für die anvisierte Medaille in der Teamwertung, die sich die Sonsbeckerin insgeheim erhofft hatte. „Mit dem fünften Platz können wir aber auch zufrieden sein“, sagte die junge Frau, die am Montag wieder nach Frankfurt flog und von dort aus per Zug in ihre Heimatgemeinde reiste.