Fußball, Oberliga SFB stehen vor undankbarer Aufgabe in Duisburg

Anders als beim Rivalen 1. FC Monheim (siehe Info-Kasten) hatte Salah El Halimi am Donnerstag noch nichts davon gehört, dass die Partie seiner Sportfreunde Baumberg (SFB) in der Fußball-Oberliga am Freitag (19.30 Uhr) beim FSV Duisburg ausfallen könnte. „Vielleicht ist es in Duisburg ja ein paar Grad wärmer“, scherzte der SFB-Trainer.