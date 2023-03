Fußball-Oberliga SV Sonsbeck verpasst den Befreiungsschlag

Und wieder gab’s keine drei Punkte für den Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck. Die Rot-Weißen und TuRU Düsseldorf gingen mit einem müden 0:0 auseinander. Am Ende weiß niemand so richtig, was der Punktgewinn für die zwei Teams am Ende der Saison wohl wert ist. Denn einen Befreiungsschlag hätten beide Mannschaften gut gebrauchen können. Somit blieben die Rot-Weißen auch im sechsten Spiel sieglos und rutschten auf den 13. Tabellenrang ab. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt aber weiter drei Punkte. Die Durststrecke des Gastgebers dauert seit fünf Spielen an. Die Landeshauptstädter bleiben Viertletzter.