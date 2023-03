Basketball-Oberliga Rheinbergs Herold und Schrader nicht zu stoppen

Der TuS 08 Rheinberg hat in Krefeld in der Basketball-Oberliga vor ungewohnt großer Zuschauer-Kulisse einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zurückgelegt. Bei Bayer Uerdingen durfte das Team von Thorsten Watzek einen 94:76-Erfolg bejubeln, ließ den Gegner in der Tabelle hinter sich und kletterte mit zehn Punkten auf Platz acht. „Es waren bestimmt um die 300 Anhänger in der Halle. An die Atmosphäre mussten wir uns zunächst gewöhnen. Im dritten Viertel haben wir den entscheidenden Vorsprung herausgespielt“, sagte der Trainer.