Handball-Landesliga TuS Xanten betreibt in Bottrop Chancenwucher

„Leider haben wir es erneut nicht geschafft, unsere Chancen zu nutzen. So hatten wir in der ersten Halbzeit eine Phase, in der wir eine 6:4-Überzahl hatten. Wir führen mit einem Tor und was passiert: Wir verwerfen zwei Siebenmeter und vergeben auch noch zwei hundertprozentige Chancen. Das darf nicht passieren“, so der Coach. Das war allerdings nicht die einzige Aufregung in Abschnitt eins. Nach 21 Minuten ertönte ein Sirensignal in der Sporthalle. Die Gastgeber ließen sofort räumen, und die Feuerwehr rückte an. Allerdings stellte es sich als ein Fehlalarm heraus. „Es war nicht gerade ideal, bei diesen Temperaturen 30 Minuten im Freien zu verbringen“, so Mölleken. „Zum Glück bekamen wir anschließend genügend Zeit, um uns aufzuwärmen.“