Tischtennis SV Millingen liefert in Mehrhoog tolle Aufholjagd ab

Landesliga: Der TuS 08 Rheinberg II bleibt in der Rückrunde die Mannschaft der Stunde. Das Team von Michael Volkmann verließ den Relegationsplatz nach dem lockeren 9:2-Heimsieg gegen den TTV Rees-Groin II. Die Gäste erschienen mit vier Mann Ersatz aus unteren Spielklassen. „So waren sie nicht konkurrenzfähig. Für uns waren es goldene Punkte“, so Volkmann, der mit dem TuS 08 am kommenden Sonntag beim nächsten direkten Konkurrenten in Süchteln gefordert ist. „Wenn wir dort gewinnen, sieht es mit Blick auf den Klassenerhalt sehr gut aus.“ Punkte: Volkmann/Aydin, Zeltsch/Kison, Gutschek/Acikel, Volkmann, Aydin, Zeltsch, Kison, Gutschek, Acikel.