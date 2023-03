Fußball-Oberliga SV Sonsbeck geht erneut leer aus

Direkt nach dem Seitenwechsel brannte es lichterloh im Sonsbecker Strafraum. Luca Majetic ließ Philipp Elspaß und Robin Schoofs wie Slalomstangen stehen und bediente Demir (46.), der den Ball scharf am rechten Torpfosten vorbeischoss. Nur zwölf Minuten später war es wieder der dribbelstarke Demir, der sich in den Strafraum tankte und zum Abschluss kam. Schlussmann Tim Weichelt, lenkte den Ball gerade noch an den Pfosten. Hilden hatte mittlerweile mehr vom Spiel und drückte auf die Führung. Jedoch hielte Sonsbeck gut dagegen und zeigte sich im Vergleich zum 0:5 in Essen stark verbessert.