4:1-Sieg des SC St. Tönis beim KFC Uerdingen Ein hochverdienter Erfolg für die Geschichtsbücher

Markus Hagedorn ist nie um einen Spruch verlegen. Eigentlich. Denn nach dem Schlusspfiff in der Grotenburg war dem Vorsitzenden der Fußball-Senioren des SC St. Tönis zwar der Stolz ins Gesicht geschrieben, Worte fand er aber nicht: „Ich bin einfach nur sprachlos.“ Wie Hagedorn ging es vielen SC-Anhängern, die vor der Partie noch ein komisches Bauchgefühl heimsuchte. Um so größer war die Freude über den Sieg beim favorisierten, aber konzeptlosen Gegner. Das soll die mannschaftlich geschlossene, gute Leistung aber nicht schmälern. Im Gegenteil: genau zum richtigen Zeitpunkt funktionierte das, woran es in den vergangenen Spielen haperte. Beispielhaft dafür die Effektivität. Da stimmten bei den blitzsauberen Kontern das letzte Zuspiel und der sichere Abschluss.