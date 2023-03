Fußball-Oberliga SV Sonsbeck steht vor wegweisender Woche

Trotz der fünf sieglosen Spiele ist in Sonsbeck noch niemand nervös. „Wir wissen um unsere Qualitäten, auch in der Hinrunde sind wir nicht gut gestartet. Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen lassen, sollten aber den Ernst der Lage erkannt haben. Wenn alle ihre Leistung abrufen, werden wir am Ende der Saison den Klassenerhalt feiern können. Für das Selbstvertrauen wäre es natürlich super, wenn wir in Düsseldorf mit einem Sieg in die Englische Woche starten könnten“, sagt Max Fuchs. Er weiß, worauf es in der TuRU-Partie ankommt: „Uns fehlte in den letzten Spielen die Durchschlagskraft in der Offensive und der unbedingte Wille, das eigene Tor zu verteidigen. In vielen Situationen wurde aber auch das nötige Spielglück vermisst, dass du hin und wieder in der Oberliga benötigst, um enge Spiele für dich zu entscheiden.“