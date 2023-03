Fußball-Bezirksliga SV Budberg muss sich mit einem Punkt begnügen

Die Gäste gingen über 90 Minuten hohes Tempo und ließen den Landesliga-Absteiger, abgesehen von der Viertelstunde nach der Pause und einer Großchance in der Schlussphase, nicht zur Entfaltung kommen. Der SVB hielt den Gegner über weite Strecken vom eigenen Tor fern. Emir Demiri hatte das einzige Tor des Abends in der Schlussphase gleich zweimal auf dem Fuß. Zunächst zielte der Mittelfeldmann am Kasten vorbei, einmal scheiterte er an Keeper Robin Bertok. Moritz Paul köpfte den Ball noch an den Pfosten.