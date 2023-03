Kreis-Derby in der Fußball-Bezirksliga Xanten baut Erfolgsserie in Repelen aus

Der TuS Xanten hat in der Fußball-Bezirksliga auch das sechste Rückrunden-Spiel für sich entschieden. Die Mannschaft gewann am Freitagabend beim ersatzgeschwächten VfL Repelen mit 2:0 (2:0), verbleibt in der Gruppe 4 aber auf Tabellenrang vier – punktgleich mit den Top 3-Teams Viktoria Goch (Samstag-Spiel in Rindern), SV Budberg (0:0 in Tönisberg) und GSV Moers (1:0-Erfolg in Aldekerk).