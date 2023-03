Nach drei Jahrzehnten Fußball Abschiedstournee von Kai Möller hat begonnen

Ausgerechnet Kai Möller war mit zwei Treffern beim Stand von 1:1 nach seiner späten Einwechslung am Sonntag hauptverantwortlich dafür, dass in der Fußball-Kreisliga A die Serie von Borussia Veen von 13 Spielen ohne Niederlage beim 1:3 beim TV Asberg ein jähes Ende gefunden hat. Die Mannschaft von Trainer Thomas Haal musste in doppelter Unterzahl einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen mit dem TuS Asterlagen hinnehmen. Die Moerser hingegen feierten nach Niederlagen gegen Meerfeld, Sonsbeck II und Millingen den ersten Sieg im neuen Jahr und setzten sich somit im engen Mittelfeld der Tabelle fest.