0:4-Pleite in der Fußball-Oberliga Kein Happy End für den SV Sonsbeck

Mit einem langen Ball von Spielmacher Sercan Er gingen die Sportfreunde in Führung (24.). Louis Klotz vollstreckte eiskalt. Nur fünf Minuten später schaltete Batuhan Özden nach einer Ecke am schnellsten und traf zum 2:0. Trotz der sicheren Zwei-Tore-Führung waren die Gäste weiter in Spiellaune und drückten auf weitere Treffer. Klotz setzte sich über außen gut durch und bediente Ryo Iwata in der Mitte. Der Japaner musste nur noch den Fuß hinhalten – 3:0 (42.). Von den Sonsbeckern war bis auf ein Freistoß von Max Werner (9.) nichts zu sehen.