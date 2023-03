Fußball-Bezirksliga TuS Xanten mittendrin im Aufstiegskampf

Nach fünf Siegen in der Rückrunde sind die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten mittendrin im Aufstiegsrennen. Da Viktoria Goch, der SV Budberg und GSV Moers in diesem Jahr Punkte liegenließen, ist die Spitze in der Gruppe 4 eng zusammengerückt. Lediglich drei Zähler liegen zwischen Xanten auf Rang vier und Tabellenführer Goch. Vor dem vorgezogenen Kreis-Derby am Freitag beim VfL Repelen (19.30 Uhr) spricht Thomas Dörrer, der Sportliche Leiter des TuS, über die Aufstiegschancen und Kaderplanung.