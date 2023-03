Handball-Landesliga Derby geht klar an den TV Schwafheim

Das Derby zwischen dem TuS Xanten und TV Schwafheim ging mit 31:26 (15:8) klar an die Gäste. In der ersten Hälfte hatten die Domstädter wenig zu bestellen. „Es sah so aus, als hätte meine Mannschaft zu viel Respekt vor dem Spitzenreiter“, so TuS-Trainer Jürgen Mölleken. Dann lief es aber ähnlich wie im Hinspiel, als das Schlusslicht zunächst keine Chance hatte, nach dem Seitenwechsel aber noch aufholen konnte. „Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, waren teilweise auch nah dran. Meiner Meinung nach waren wir am Ende auch die konditionell stärkere Mannschaft. Dafür haben wir in der ersten Halbzeit aber zu leichte Fehler gemacht.“ Trotz des Erfolgs wollte beim Liga-Primus, der auf Elias Rawanbanchsch (Corona) und Alex Spoo (Grippe) verzichten musste, keine gute Laune aufkommen.