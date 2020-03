SV Sonsbeck : Fuchs’ Sonntagsschuss ebnet den Weg

SONSBECK Fußball-Landesliga: Der SV Sonsbeck betreibt mit dem 3:1-Erfolg in Wesel Wiedergutmachung für die Niederlage vom Vorwochenende. Max Fuchs gelingt ein sehenswertes Tor. Unter dem Strich steht ein verdienter Auswärtssieg.

In der Fußball-Landesliga ist dem SV Sonsbeck Widergutmachung für die bittere 1:2-Schlappe vor Wochenfrist gegen den Abstiegskandidaten VfR Fischeln gelungen. Beim PSV Wesel siegten die Rot-Weißen hochverdient mit 3:1 (1:1). Max Fuchs, Luis Ramon Gizinski und Jan-Luca Geurtz sorgten für den nächsten Dreier. Damit schob sich Sonsbeck an den Gastgebern aus der Kreisstadt in der Tabelle vorbei. Der SVS ist nun mit 33. Punkten Achter. Wesel (30) rutscht auf Rang zehn ab.