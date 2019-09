Fußball-Landesliga : 3:4 – Sonsbeck baut nach der Pause ab

Sonsbeck Der SVS verlor bei einem Aufsteiger. Nach guter erster Hälfte in Giesenkirchen wurden die Gäste im zweiten Durchgang überheblich. Jan-Luca Geurtz erzielte zwei Treffer.

Die Mannschaft des Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck musste nach der bitteren Derby-Niederlage gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter auch beim Aufsteiger DJK/VfL Giesenkirchen eine enttäuschende Pleite einstecken. Mit 3:4 (2:1) hatten die Rot-Weißen das Nachsehen. Wegen der Leistung in der zweiten Halbzeit war die Niederlage verdient.

Sonsbecks Cheftrainer Heinrich Losing bemängelte die Einstellung und den Willen nach dem Seitenwechsel. Die Tore für die Gäste erzielten Jan-Luca Geurtz (2) und Max Fuchs. Die Hausherren gingen bereits nach drei Minuten durch Andreas Jans in Führung. Davon ließ sich die Losing-Elf zunächst nicht beindrucken und drehte das Spiel durch den Doppelpack (27./36.) von Geurtz, der statt Luis Ramon Gizinski auf der Zehner-Position agierte. Er vollendete zwei schöne Einzelaktionen.

Geurtz war’s auch, der kurz vor der Pause das dritte SVS-Tor auf dem Fuß hatte. „Wir hatten die Partie im ersten Abschnitt im Griff, haben es aber versäumt, nachzulegen und vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen“, wetterte Losing, der sein Team in der Kabine vor aufkommender Überheblichkeit warnte. Als wenn er es geahnt hätte. Seine Elf schaltete nach Wiederanpfiff einen Gang runter.

Und der Aufsteiger glich prompt aus. Nach einer Ecke traf Baris Yardincioglu zum 2:2 (51.). Giesenkirchen spielte nun mutig nach vorne und stelle die Gäste vor Probleme. Sonsbeck fand keine spielerische Linie mehr. Neben vielen Fehlpässen und Ballverlusten gaben die Rot-Weißen auch die Zweikämpfe ab. So kam es, dass die Gastgeber die Partie zu ihren Gunsten drehten. Kevin Mertens (63.) und erneut Jans (88.) trafen zum 4:2. Symbolisch zum Verlauf des zweiten Durchgangs war der vierte Gegentreffer. Keeper Tim Weichelt schoss einen Abschlag genau in die Füße von Jans, der sich mit einem Treffer bedankte. Sonsbeck schaffte es nur noch durch Fuchs, in der Nachspielzeit zu verkürzen.