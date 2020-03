Fußball-Bezirksliga : Veen siegt, obwohl die Leichtigkeit fehlt

Kreis Fussball-Bezirksliga: Gegen den TSV Weeze feiert die Borussia einen 3:1-Erfolg. Der SV Budberg unterliegt gegen Tönisberg trotz Führung noch mit 1:4, der SV Sonsbeck II muss sich dem FC Aldekerk 0:3 geschlagen geben.

SV Budberg - VfL Tönisberg 1:4 (1:0). In Budberg war gestern der Tabellenzweite beim Vorletzten zu Gast. Bis zur Halbzeit allerdings war es nicht der VfL Tönisberg, der wie eine Spitzenmannschaft auftrat, sondern der abstiegsbedrohte SVB. Die Hausherren zeigten eine starke Vorstellung, waren laufstark und griffig in den Zweikämpfen. „Das war wohl die beste Halbzeit seit ich hier Trainer bin“, sagte Tim Wilke. Belohnt wurde die Leistung nach 20 Minuten durch das verdiente 1:0 von Jonas Twarzik, der nach einer Flanke am zweiten Pfosten zur Führung einschob. Es hätte also ein wunderbarer Nachmittag für die Budberger werden können, doch bekanntlich sind 45 gute Minuten erst die halbe Miete. Was im zweiten Durchgang passiert ließ Wilke ziemlich ratlos zurück. Klar ist, dass zwei individuelle Fehler die Wende in der Partie einleiteten. Der VfL nahm die Geschenke gerne an und hatte das Spiel nach Toren in der 64. und 70. Minute gedreht. „Insgesamt ist mir aber unklar, woran es dann lag. Vielleicht konnten wir das Tempo nicht mehr so mitgehen“, vermutete Wilke. Zudem war das grade frisch gewonnene Selbstvertrauen natürlich wieder dahin, spätestes mit dem 1:3 (71.). Nachdem die Budberger dann auch noch den vierten Gegentreffer kassierten (78.), spielte es sich wieder leichter. „Da hatten wir sogar noch einige gute Chancen“, so Wilke. An der nächsten Niederlage änderte dieses letzte Aufbäumen allerdings nichts mehr und so ging ein „bitterer Tag“ erneut ohne Budberger Punkte zu Ende.