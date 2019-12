Fußball-Bezirksliga : Ein neuer Stürmer für Veen

VEEN Markus Dachwitz verlässt den Büdericher SV und möchte nach der Winterpause seine Tore für die Borussia schießen.

Borussia Veen wird seine Saison in der Bezirksliga nach der Winterpause mit einem weiteren Angreifer fortsetzen. Markus Dachwitz wechselt vom B-Ligisten SV Büderich an den Halfmannsweg. Der 26-Jährige gehörte bei den Weseler Vorstädtern in den vergangenen Jahren stets zum Stammpersonal der ersten Mannschaft und war maßgeblich am „Durchmarsch“ des SVB von der Kreisliga C bis in die A-Liga beteiligt.