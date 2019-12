Streit um Sportstätten in Rheinberg : SSV kehrt zur Sachlichkeit zurück

Rheinberg Nach wochenlangen Diskussionen und offenen Differenzen wurde in der Vorstandssitzung des Stadtsportverbands Rheinberg am Montag wieder ergebnisorientiert gehandelt. Am kommenden Dienstag folgt ein Runder Tisch bei Bürgermeister Tatzel.

Noch sind die Streitigkeiten nicht beigelegt, aber es wurden erste Schritte der Annäherung gemacht. So lässt sich die jüngste Vorstandssitzung des Rheinberger Stadtsportverbands (SSV) zusammenfassen, die am Montagabend stattgefunden hat. Und im Nachhinein äußerten sich zwei Vorstandsmitglieder immerhin einmütig. Es habe eine sehr konstruktive Atmosphäre ohne weitere Überwerfungen geherrscht, bestätigten sowohl Clemens Brune als auch SSV-Vorsitzender Ulrich Hecker im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die teils offen ausgetragenen Differenzen zwischen einigen Vorstandsmitgliedern und der SSV-Spitze, die sich an einem angedachten Konzept zur Modernisierung der Rheinberger Sportstätten entzündet hatten (wir berichteten), scheinen vorerst hintenan zu stehen. Damals hatten Rolf Rothgang (SV Orsoy), Clemens Brune (SV Millingen) sowie Matthias Schmitz (TuS Borth) sich öffentlich von dem Entwurf distanziert. „Ein Konzept, das wir ablehnen“, so Rothgang im Vorfeld einer Fußball-Konferenz, auf der die Pläne erläutert werden sollten – die aber von den drei Vereinen boykottiert wurde.

Info So setzt sich der SSV-Vorstand zusammen 1. Vorsitzender Ulrich Hecker Stellvertreter Burghard Kretschmer und Peter Houcken Geschäftsführerin Dagmar Kullmann Finanzvorstand Clemens Brune Jugendwart Sebastian Elbers Beisitzer Matthias Schmitz und Rolf Rothgang

Und nun? „Alles im grünen Bereich. Es war eine durchaus sachliche Sitzung, in der zunächst einmal Fakten im Vordergrund standen“, berichtet Clemens Brune, im SSV-Vorstand für die Finanzen zuständig. Zum selben Urteil kommt der SSV-Vorsitzende Ulrich Hecker. „Es war eine sehr gute Sitzung. Es hat sich gezeigt, dass einige Aussagen der vergangenen Monate offenbar falsch interpretiert wurden.“

So betont Hecker, dass in den Plänen des SSV niemals davon die Rede gewesen sei, Sportanlagen in Rheinberg aufzugeben. „Es geht nur darum, die große Anlage an der Xantener Straße so auf den neuesten Stand zu bringen, dass sie im Winter als Ausweichmöglichkeit für die Vereine dienen kann, deren Felder unbespielbar sind.“ Zusätzlich solle ein weiteres Kleinspielfeld geschaffen werden, um den Jugendspielbetrieb gewährleisten zu können. „Das sollte aber eigentlich auch schon vor der Sportausschuss-Sitzung vor wenigen Wochen klar gewesen sein.“

Denn nicht nur in diesem waren die SSV-Streitigkeiten Thema, zuvor hatte auch Bürgermeister Tatzel den Stadtsportverband gerügt und öffentlich zur Einigkeit aufgerufen. Letztlich erteilte der Sportausschuss dem Verwaltungschef den Auftrag, alle Parteien noch einmal an einen Tisch zu holen, um die Unstimmigkeiten möglichst zügig aus der Welt zu schaffen. Dieses Gespräch wird laut Clemens Brune und Ulrich Hecker nun am kommenden Dienstag, 10. Dezember, stattfinden. „Dort soll dann eine gemeinsame Basis gefunden werden“, sagt Brune.

