Fußball-Bezirksliga : Borussia feiert beim 5:1-Erfolg gegen Schwafheim „Hallo-Veen“

Veen Nur eine Viertelstunde lang waren die Gäste im Spiel, ehe der Aufsteiger seine Stärken ausspielte. „Wir sind ins offene Messer gelaufen“, sagte SVS-Trainer Wranik.

Die „bösen Geister“ im gelben Dress feiert dagegen ausgelassen den überraschend hohen Bezirksligasieg. Nur eine Viertelstunde lang boten die Gäste dem Aufsteiger Paroli, dann war es auch schon vorbei mit der Schwafheimer Herrlichkeit. „Wir haben gut ins Spiel gefunden“, sah sich auch Gästetrainer Manfred Wranik vom angriffsfreudigen Start seiner Mannschaft getäuscht. „Um dann aber schnell den Faden zu verlieren“, ergänzte er. Den nahm die Borussia mit Freuden auf, deren treibende Kräfte in der Folge so richtig gut in Schwung kamen.

Jan Büren legte mit dem 1:0 in der 26. Minute den Grundstein, Patrick Bertsch köpfte nach einer Ecke unbedrängt zum zweiten Veener Tor in der 35. Minute ein. „Da konnten sich zwei Veener noch unterhalten, wer das Tor köpfen möchte“, ärgerte sich Wranik über seine Hintermannschaft. „Wir hatten die Taktik des Gegners in der Woche angesprochen und uns darauf vorbereitet, aber im Spiel sind wir den Veenern dann ins offene Messer gelaufen“, so der Coach bei seiner Ursachenforschung.