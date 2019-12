Basketball-Bezirksliga : Rheinberger Herren weiter in der Erfolgsspur

Rheinberger Herren weiter in der Erfolgsspur

Rheinberg Die MTG Horst wurde mit 86:65 bezwungen. Einen Durchhänger gab’s im zweiten Viertel.

Ein hungriges Basketball-Team des TuS 08 Rheinberg hat in der Bezirksliga auch die MTG Horst das Fürchten gelehrt. Der Tabellenführer gewann mit 86:65 (39:30).

Obwohl drei wichtige Spieler fehlten – darunter Kapitän Thomas Schrader –, waren die Hausherren gegen den Landesliga-Absteiger gleich drin in der Partie. Mit einem 25:14-Vorsprung ging’s ins zweite Viertel. In diesem Durchgang agierte die Verteidigung zu passiv. In der Offensive übernahm nur Thomas Achtermeier Verantwortung.