Fußball-Landesliga : Losing muss künftig ohne Hahn und Prause auskommen

Sonsbeck Die beiden Abwehrspieler werden nicht mehr für den SV Sonsbeck in der Landesliga auflaufen. Urgestein Hahn denkt über einen Vereinswechsel nach.

Hahn: „Aus beruflichen Gründen kann ich nur ein-, zweimal in der Woche trainieren. Das ist für einen Landesligisten zu wenig. Und ich möchte keinen Extra-Bonus haben und so eventuell Unruhe reinbringen.“ Der Defensivakteur, der seinem Heimatverein stets treu geblieben ist, weiß noch nicht, ob er eine Pause einlegt oder sich gar einer unterklassigen Mannschaft außerhalb Sonsbecks anschließt. „Es gab schon Anfragen von Vereinen aus der näheren Umgebung. Es ist aber auch vielleicht mal ganz schön, sonntags frei zu haben“, sagt „JP“, der als Lehrer an einer Grundschule und als Tennis-Trainer arbeitet.