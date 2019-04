SV Budberg so gut wie gerettet : Wieder mit Herz und Leidenschaft spielen

Budberg Die Regionalliga-Fußballerinnen des SVB treten in Warendorf an. Die Gastgeberinnen stehen bereits als Absteiger fest.

Bleibt es bei den drei Abstiegsplätzen, ist der SVB so gut wie gesichert. Trainer Jürgen Raab würde mit weiteren drei Zählern auf dem Konto jedoch ruhiger schlafen. Er reist mit seinem Team am Sonntag zum Warendorfer SV, der wie Schlusslicht SV Hauenhorst als Absteiger feststeht. Raab mahnt davor, den Fehler aus dem Pokal-Halbfinale am Montag, den Gegner zu unterschätzen, nicht zu wiederholen. „Selbst wenn wir in Führung gehen sollten, sollten wir auf der Hut sein“, meint Raab und verweist auf die Warendorfer Aufholjagd gegen Aachen, als ein 0:2 in einen Sieg gedreht wurde.