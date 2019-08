Bezirksliga : Budberg will im „Fußballalltag“ wieder punkten

Budberg Trotz der klaren Niederlage wird die Partie gegen den KFC Uerdingen beim SV Budberg wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Einmal gegen einen Drittligisten gespielt, dazu kam noch das Gastspiel von Kevin Großkreutz, der 2014 mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden war.

Doch nach dem außergewöhnlichen Erlebnis vom vergangenen Mittwoch muss der SVB schnell wieder den Weg zurück in den Alltag finden. Denn am nächsten Sonntag steht die nächste wichtige Partie in der Bezirksliga auf dem Sportprogramm.

Erneut treten die Budberger zu Hause an, zu Gast sind diesmal die Sportfreunde Broekhuysen. Zwei Siege und 11:1 Tore haben die Gäste nach zwei Spielen auf dem Konto und reisen daher mit breiter Brust an. Den SV Straelen II, den der SV Budberg am ersten Spieltag mit 4:0 sehr deutlich besiegte, fertigten die Sportfreunde am Mittwoch mit 8:1 ab.