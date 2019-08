Leichte Aufgabe im Niederrheinpokal : Freitag Dortmund – heute Budberg

Alexander Bittroff, hier links bei einem Laufduell, soll den in der Liga gesperrten Kevin Großkreutz bereits im Pokalspiel ersetzen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Fußball-Drittligist KFC Uerdingen tritt am heutigen Mittwoch im Pokal beim Bezirksligisten an. Bittroff für Großkreutz.

Von Heinrich Löhr

Am vergangenen Freitag traf Drittligist KFC Uerdingen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund am heutigen Mittwoch heißt der Gegner in der ersten Runde des Niederrheinpokals Bezirksligist SV Budberg – viel krasser kann der Unterschied in der Aufgabenstellung kaum sein. „Ja, mag sein“, sagt KFC-Trainer Heiko Vogel um dann anzufügen, „dass die Ergebnisse des vergangenen Pokalwochenendes ja wohl gelehrt hätten, dass die Ligazugehörigkeit allein noch kein Weiterkommen garantiert. Und wir wollen weiterkommen.“

Gerne werden solche Spiele genutzt, um Spielern, die – wie es dann so schön heißt – bisher eher weniger Einsatzzeit hatten, diese zu gewähren. „Ja, auch wir werden wechseln“, sagt Vogel. Robin Udegbe im Tor, Christian Kinsombie, Patrick Pflücke und Hakim Guenouche haben sich einen Einsatz durch gute Trainingsleistungen verdient. Und Alexander Bittroff, der ja in den kommenden Spielen für den in der Liga gesperrten Kevin Großkreutz hinten rechts spielen wird. Sie alle werden spielen.“ Großkreutz selbst wird in Budberg auf der Bank sitzen. Spielen wird auch Assani Lukimya, der am Samstag in der Liga gegen Ingolstadt ebenfalls noch rotgesperrt fehlen wird. Wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen sind Jan Kirchhoff und Stefan Aigner – Kurzeinsatz denkbar ebenso wie bei Adriano Grimaldi, der nach längerer Verletzungspause gegen Dortmund im Kader stand.

info Donnerstag wird die nächste Runde ausgelost Foto: Budberg Sollten die Uerdinger mit einem Sieg in Budberg am heutigen Abend die zweite Runde des Niederrheinpokals erreichen, müssen sie nicht lange auf ihren Gegner warten. Denn bereits am Donnerstagabend werden ab 18.30 Uhr im Foyer der Sportschule Wedau die Partien der zweiten Runde ausgelost. Uerdingen als Drittligist wird dabei in jedem Fall auswärts antreten müssen. Angesetzt sind die Partien für den Zeitraum 3. bis 5. September 2019.

Es wird am heutigen Mittwoch nicht das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine sein. Am 17. Dezember 2011 stand man sich – ebenfalls im Niederrheinpokal – schon einmal gegenüber. Durch ein spätes (80.) Tor von Jochen Höfler siegten die Uerdinger 1:0. Zum Glück wurde der seinerzeitige Aschenpatz zwischenzeitlich durch einen Kunstrasen ersetzt. Was die Uerdinger aber nicht veranlasste, eine Trainingseinheit auf einem solchen Untergrund zu absolvieren.

Mit diesem Plakat werben die Budberger für das Pokalspiel. Foto: Budberg

Adriano Grimaldi könnte in Budberg zum Einsatz kommen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)