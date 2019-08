Tour de Wekerom : Finale im Veener Ferienlager mit Radrennen

Veen/Wekerom Sportlich: Zum 42. Ferienlager von Borussia Veen nach Wekerom in den Niederlanden haben sich 19 Teilnehmer statt im Bus mit dem Fahrrad auf den rund 100 Kilometer langen Weg gemacht.

Weiterer Höhepunkt war im Anschluss der Besuch einer nahegelegenen Greifvogel-Station. Mit mehr als 600 weiteren Besuchern konnten die Veener Kinder die majestätischen Greifvögel bewundern, die in der Abendsonne über ihren Köpfen segelten. Natürlich war im Lager zwischendurch immer wieder Zeit für ein abwechslungsreiches Workshop-Angebot. Bei kreativen und sportlichen Kursen konnten die Lagerkinder nach ihren Fähigkeiten und Neigungen Zeit verbringen. Am Samstag dann herrschte große Aufregung im Lager. Die Freiwillige Feuerwehr aus Veen rückte mit Blaulicht und Sirene an, stürmte die Zimmer der Kinder und Betreuer sorgte mit ihrem Equipment für einen abwechslungsreichen Tag (wir berichteten). Zum Abschluss durften die Kinder im Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) mitfahren.

Gemeinsam mit Diakon Ludger Funke und der Feuerwehr ging man am Nachmittag im Lagergottesdienst der Leitfrage nach „Wofür brennst du ...?“ Die Antworten der Kinder reichten von „fürs Radfahren“, über „für Musik“ und „für die Feuerwehr“ bis zu „für die Familie“.Danach wurden sechs Betreuer für ihr langjähriges Engagement geehrt. Marlen Gietmann ist seit fünf Jahren dabei, Sybille Vogt genauso lange im Küchenteam, Heinz Bemong wurde für zehn Jahre Betreuertätigkeit gedankt, Tina Gesthuysen und Arno Schleuter für 20 Jahre. Zu 35 Jahren gratulierten alle Lagerleiterin Cornelia Gietmann, besser bekannt als „Knutschi“. Für die Jubilare gab’s Urkunden und von den Kindern gestaltete Lagerwimpel für die Räder. Am Sonntag krönte das Lager dann nach einem spannenden Wettkampf Leonard Maas und Finnja Ziegel zum Lagerschützenkönigspaar 2019. Die beiden ziehen beim Familienfest am Sonntag, 25. August, in Veen mit dem neuen Herrscherpaar der St.-Nikolaus-Bruderschaft ins Kirmeszelt ein.