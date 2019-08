Fußball am Niederrhein : Borussia Veen gewinnt bei Kleve II

SONSBECK/VEEN In der Bezirksliga verliert Aufsteiger Sonsbeck II unglücklich in Tönisberg.

Nach den ersten beiden Spielrunden in der Fußball-Bezirksliga haben die Aufsteiger aus Veen und Sonsbeck erkannt, dass sie in neuer Umgebung durchaus mithalten können. Auf dem Punktekonto hat sich dies bislang aber nur bei der Borussia bemerkbar gemacht, die in Kleve ihren ersten Saisonsieg feierte.

VfL Tönisberg – SV Sonsbeck II 1:0 (0:0). Der Aufsteiger aus Sonsbeck hatte alles im Gepäck, was zum ersten Saisonpunkt hätte führen können. Das Team erspielte sich Möglichkeiten, bei denen es lediglich an der Latte oder an der eigenen Ungenauigkeit scheiterte; in der Defensive hielt es den Favoriten zumeist auf Distanz und durfte sich zudem auf seinen guten Torhüter David Vengels verlassen.