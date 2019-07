Fußball-Stadtmeisterschaft in Rheinberg : Traumstart für Concordia Ossenberg

Ossenberg Der Gastgeber der Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft bezwang den TuS Borth. Keinen Sieger gab’s in ersten Partie der Gruppe B.

„Das ist schon eine neue Erfahrung, auch wenn man sich erst daran gewöhnen muss, dass die Zuschauer so dicht hinter einem stehen“, bemerkte Dietrich. Es zeigte aber auch, dass die Platzanlage an der Schlossstraße gut besucht war. Auf den ersten Treffer mussten alle nicht lange warten. Schon nach zwei Zeigerumdrehungen klingelte es im Borther Kasten – sehr zum Unmut von Gäste-Trainer Frank Misch. „Da haben wohl drei Leute in der Besprechung nicht richtig aufgepasst. Es wurde hoch angelaufen, obwohl wir tiefer stehen wollten. So entstehen natürlich Lücken.“