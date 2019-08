Budberg gegen den KFC Uerdingen : Toller Auftritt beim „Spiel des Jahres“

Budberg Der SV Budberg hinterließ beim 1:7 gegen den Drittligisten KFC Uerdingen einen guten Eindruck.

Es war alles anders als sonst. Für den Fußball-Bezirksligisten SV Budberg stand am Mittwochabend das vermeintlich größte Spiel der Vereinsgeschichte an. Der Drittligist KFC Uerdingen war für die ersten Runde des Niederrheinpokals zu Gast in Budberg. Während der gesamten Vorbereitung gab es für den SVB immer wieder neue Hürden und Fragen. Ironische Sprüche durften ebenfalls nicht fehlen. Hauptadressat war der Weltmeister und Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz.

Der Tag des Spiels bei den Gastgebern verlief deutlich ungewohnter als in der Bezirksliga. Die Kicker des SVB versammelten sich zwei Stunden vor Spielbeginn am Vereinsheim. Auf der Platzanlage herrschte bereits Trubel. Verantwortliche, Ordner und Polizisten tummelten sich durch aufgebaute Bauzäune, Bierwagen und Busse. Auf dem Weg in die Kabine wurde bereits nach den Uerdinger Profis Ausschau gehalten. Doch der Drittligist ließ noch auf sich warten. Dass der KFC dieses Spiel durchaus ernst nahm, erkannte man auch daran, dass sich der Traditionsklub aus Krefeld im Vorfeld nach den Spielbällen erkundigte, der Zeugwart bereits drei Stunden vor Spielbeginn in Budberg ankam und ein Scout das Abschlusstraining des Bezirksligisten beobachtete.