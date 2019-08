KREIS : SV Millingen gewinnt mit viel Herz und Leidenschaft

KREIS Borth und Xanten feiern in der Kreisliga A ihren ersten Saisonsieg.

Borth und Xanten feiern ihren ersten Saisonsieg.



SV Millingen – TV Asberg 1:1 (1:1). Es war ein Auftritt mit „viel Herz und Leidenschaft“, wie ihn Nisfad Grgic bewertete. Nach 21 Minuten geriet der SVM unglücklich in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit erzielte Konrad Pfingst per Freistoß den Ausgleich. Nach vielen vergebenen Chancen musste sich der Coach allerdings mit der Punkteteilung zufriedengeben. „Ein Sieg wäre hochverdient gewesen. Trotzdem hat die Mannschaft eine ganz andere Einstellung an den Tag gelegt“, so sein Fazit.



SV Scherpenberg II – TuS Borth 0:1 (0:0). Erstmals jubeln durfte der TuS Borth nach dem Treffer von Philipp Hanz in der 78. Spielminute. Nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten schlugen die kompakt stehenden Borther eiskalt zu. „Nicht schön, aber wichtig“, analysierte Frank Misch. Mit dem nötigen „Glück des Tüchtigen“ darf sich der Aufsteiger über die ersten drei Punkte freuen.



SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – TuS Xanten 2:3 (1:2). Auch der zweite Liganeuling ging auswärts erstmals als Sieger vom Platz. Mathias Morawin (14.), Sebastian Kaczmarek (39.) und Bastian Röös (57.) netzten für die Elf von Trainer Thomas Dörrer. Der 51-Jährige sah „viel Licht, aber auch genauso viel Schatten.“ Seine junge Mannschaft agierte in den manchen Situationen noch zu wacklig. Dafür erntete Xantens Schlussmann Daniel von Sarnowski ein Extralob. „Er hat den Sieg festgehalten. Die drei Punkte geben uns mehr Sicherheit“, so der Trainer.



SSV Lüttingen – ESV Hohenbudberg 2:3 (1:2). Anders als Viktoria Alpen verpasste der SSV Lüttingen den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Schon nach zwölf Zeigerumdrehungen lag das Team von Stefan Kuban mit 0:2 zurück. „Die Anfangsphase haben wir komplett verschlafen. Ich dachte das gibt ein Debakel“, sagte er. Mit viel Härte fand Lüttingen immer besser ins Spiel und glich durch Nico Scholten und Johann Hildebrandt zwischenzeitlich sogar aus. Am Ende war es ein „unnötiger Elfmeter“, der die Niederlage brachte. Trotz Überzahl fand die Kuban-Elf nicht mehr zurück.