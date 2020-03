Hauptversammlung in Ossenberg : Bei der Concordia sorgt der Kampfsport für positive Zahlen

Auf der Hauptversammlung wurde eine Beitragserhöhung beschlossen und auch über den Kooperationsvertrag der Fußballer gesprochen.

Gerüchteküche Der Vorsitzende räumte nachdrücklich mit Falschmeldungen auf. „Das Paullis wird nicht geschlossen. Nach Lage der Dinge bleibt durch den über Jahre noch andauernden Ausbau der Anlage der Xantener Straße der Sportplatzbetrieb an der Schloßstraße bestehen. Die Fußballabteilung wird nicht zwingend aufgegeben – und unser Verein bleibt bestehen“, meinte der Vorsitzende zu kursierenden Gerüchten in der Stadt. Zu den markanten Punkten der Hauptversammlung gehörte die Entwicklung der verschiedenen Sparten, insbesondere der Fußballabteilung sowie der zukünftigen Kooperation mit dem TuS 08 Rheinberg, und Beitragserhöhungen.

Derzeit werden Detailfragen im Kooperationsvertrag mit dem TuS 08 noch diskutiert und juristisch am 26. März geklärt. „In beiden Fußball-Abteilungen haben die außerordentlichen Mitgliederversammlungen stattgefunden, in denen die Entscheidung zur Zusammenarbeit in einem neuen gemeinsamen Verein getroffen wurden“, so Kretschmer. Das Zusammengehen von Fußball-Abteilungen zweier Vereine mache zur Zeit Schule, wie unter anderem in Neukirchen-Vluyn. „Es handelt sich um keine Fusion, sondern ein Zusammengehen, das Kräfte bündelt. Derzeit liegt unsere Jugendarbeit brach“, betonte Abteilungsleiter Frank Baumbach.