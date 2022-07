Ferienaktionen in Jüchen : Sport in den Ferien für 160 Kinder in Hochneukirch

Sport in den Ferien für 160 Kinder in Hochneukirch

Hochneukirch Ein beachtliches Programm stemmt der Förderverein des VfB 08 Hochneukirch in den Sommerferien beim „Kids aktiv“-Projekt. Rund 160 Jungen und Mädchen sind bei den drei Sommerferien-Camps dabei.

„Insgesamt betreuen wir bei allen Aktionen in diesem Jahr rund 500 Kinder“, erklärt Marco van Luyk, der stellvertretende Geschäftsführer des Fußballvereins ist Projektleiter der Ferien-Aktionen. Bereits beim Fußballcamp auf der Anlage an der Peter-Busch-Straße waren 90 Kinder dabei, „mehr als sonst“. Unter anderem gaben die ehemaligen Borussia-Profispieler Marcel Witeczek und Michael Klinkert den jungen Kickern wertvolle Tipps. In der nächsten Woche folgt das Hockey-Camp, für das sich circa 30 Kinder gemeldet haben, in der letzten Ferienwoche geht es mit einem Skateboard-Camp mit Graffiti-Workshop mit 40 Teilnehmern weiter. „Dabei wird auch eine Garage an der Sportanlage gestaltet“, sagt der Projektleiter. Die Plätze für die Camps seien nach Anmeldestart binnen Minuten vergeben gewesen.