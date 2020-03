Handball-Interview : „Bislang wurde nur andiskutiert“

Das Treffen des HVN-Vorstands in dieser Woche steht auf der Kippe. Michael Girbes äußert sich zur Zwangspause.

Herr Girbes, was hat letztlich den Ausschlag im HVN dafür gegeben, die Spiele in allen Ligen abzusagen und für welchen Zeitraum?

Michael Girbes In ganz Deutschland sind sportliche Ereignisse ausgesetzt, wie sollte es dann im Handball anders sein. Es ist doch klar, dass die Gesundheit der Menschen absolut im Vordergrund steht. Einen Zeitraum, wie lange im HVN pausiert wird, gibt es nicht. Auch um dem Druck der rasanten Entwicklung Rechnung zu tragen und um nicht emotional zu entscheiden, haben wir uns das offen gelassen. Letztlich gehörten wir zu den Ersten, die es den einzelnen Spielern freigestellt haben, ob gespielt wird oder nicht. Wir können doch wohl kaum entscheiden, dass man zum Handball muss, obwohl man Angst hat. Noch einmal: Die Gesundheit geht ohne Wenn und Aber vor.

Stand das Telefon überhaupt noch still, als die Entscheidung des HVN öffentlich gemacht wurde?

Girbes Seit dem Zeitpunkt ist es deutlich ruhiger. Das war in den beiden Tagen davor anders gewesen. Vereinsvertreter, Presse und auch viele andere wollten hauptsächlich wissen, wie’s weitergeht. Natürlich gab es auch andere Fragen – auch danach, wie Wertungen erfolgen, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann.

Es kursieren dahingehend mehrere Gerüchte. So wie eine Endwertung nach dem 17. Spieltag oder die Hinrunden-Tabelle könnte der Maßstab sein. Steckt darin ein Fünkchen Wahrheit?

Girbes Es gibt sicherlich einige Möglichkeiten, die bereits andiskutiert wurden. Doch zum jetzigen Zeitpunkt gibt’s keine Entscheidung, falls nicht mehr weitergespielt werden kann. So bald es etwas Konkretes gibt, kommen auch prompt die entsprechenden Informationen.

Girbes Es hätte eigentlich in dieser Woche einen Termin geben sollen, aber der steht noch auf der Kippe. In den nächsten Tagen werden Möglichkeiten gesucht, auf welchem Wege man sich in Verbindung setzen wird.