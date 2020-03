SV Millingen : Eine Versammlung ohne kritische Nachfragen

Millingen Georg Königs ist neuer Geschäftsführer des SV Millingen. Besondere Ehre für Mitglied Helmut Elsner.

Helmut Elsner war extra aus Trier angereist, um an der Hauptversammlung des SV Millingen teilzunehmen. Das hatte seinen guten Grund. Elsner ist seit 70 Jahren Mitglied und wurde von Ulrich Glanz im Clubheim für seine Vereinstreue geehrt.

40 Mitglieder nahmen an der Versammlung des SVM teil, die „wie in den letzten Jahren ohne kritische Nachfragen in knapp zweieinhalb Stunden über die Bühne ging“, wie Glanz sagte. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Dieter Pude, Thomas Gilles, Claus Weyhofen und Benjamin Sowinski geehrt. Seit sechs Jahrzehnten sind Heinz-Joachim Empelmann und Manfred Waschipki dabei. Hans Gerd Bruns kommt auf 65-jährige Vereinstreue. Hermann Hückels und Walter Braciak (beide 70 Jahre) hatten sich entschuldigt.