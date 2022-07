Krefelder Vereine und Randsportarten : Der spektakulärste Weg von A nach B

Serie Krefeld Parkour ist als Sportart vor allem bei den Jüngeren angesagt. Dabei geht es nicht nur darum, möglichst schnell Wände, Geländer oder Höhen zu überwinden, sondern das auch möglichst elegant, kontrolliert – und sicher.



Der Verein Das alles geschah in den Jahren 2013 und 2014, als eben jene FSJ-ler, die bis dahin Parkour auf der Straße trainierten, es als Projekt vorschlugen. „Alle Teilnehmer des FSJ-Programms müssen solch ein Projekt auf die Beine stellen“, sagt Gerritzen. „Dieses allerdings entstand aus dem Nichts und wurde ein voller Erfolg.“ Schnell fanden sich knapp 20 Leute, die mitmachen wollten. Gerritzen half, den Kontakt zu Schulen herzustellen, und die FSJ-ler Marcel Nguyen und King Minh Tang erzählten dort, was Parkour ist. „Viele wollten sofort mitmachen. Zunächst gab es dann AGs an den Schulen. Heute findet alles hier im Verein beim SC Bayer 05 als eigenständige Abteilung statt.“



Parkour – was ist das? Die jüngere Generation weiß vermutlich, was Parkour ist, die ältere vielleicht nicht. Bei dieser Sportart geht es darum, mithilfe des Körpers möglichst schnell oder elegant von A nach B zu kommen. Dazu werden Hindernisse aufgebaut mit allem, was die Sporthalle hergibt. „Wir mischen zwei weitere eigenständige Sportarten mit rein“, erklärt Gerritzen: Beim Parkour muss man möglichst schnell und in gerader Linie von A nach B kommen – „das muss optisch nicht schön sein“, erklärt der Sportler. Beim sogenannten Freerunning (übersetzt „freies Laufen“) wird es dann eleganter: Die Sportler bauen Schrauben, Saltos und andere Figuren in den Lauf ein. Beim Tricking geht es weniger um die Hindernisse, die in dieser Disziplin nicht vorkommen müssen; vielmehr geht es um die Akrobatik. „Die meisten Sportler treffen sich in der Disziplin Freerunning. Leider ist es fast ausschließlich ein Jungensport, wobei in Fischeln mehr Mädchen Parkour betreiben.“ Der SC Bayer 05 kooperiert mit seinen Übungsleitern mit anderen Vereinen, die keine eigenen Trainer haben.



Disziplin und Teamwork Die Anfangszeit der Abteilung war auch eine Selbstfindungsphase. „Zu Beginn sind die Sportler an allem hochgeklettert, was sie finden konnten, zum Beispiel auch an den Basketballkörben“, erinnert sich Gerritzen. Doch nachdem die wichtigsten Regeln aufgestellt wurden, lief es immer besser. „Hier in der Halle kann man Hindernisse aufbauen und Figuren ausprobieren, an denen man sich auf der Straße nicht heranwagen würde.“ Die Parkour-Sportler messen Abstände nicht in Metern, sondern in Schritten, so Gerritzen, und fragen sich etwa bei Sprüngen: Welche Distanz gemessen an meinen eigenen Schritten schaffe ich sicher? „Ein vielleicht würden sie draußen nicht versuchen. Es muss sicher klappen.“